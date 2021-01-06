جلستان بالكونغرس الأمريكي لمناقشة الاعتراض على نتائج الانتخابات

الأناضول -

تنعقد مساء الأربعاء جلستان منفصلتان بالكونغرس الأمريكي لمناقشة اعتراض نواب جمهوريين على نتائج الانتخابات الرئاسية.يأتي ذلك بعيد بدء الكونغرس جلسة مشتركة لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.ومع بدء الجلسة المشتركة قدم أعضاء جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ اعتراضهم الرسمي الأول على نتائج التصويت بولاية أريزونا، في مسعى منهم لمنع فوز جو بايدن، بحسب وكالة أسوشييتد برس.وفرض اعتراض الجمهوريين إطلاق جلستين منفصلتين في النواب والشيوخ لمناقشته في مدة زمنية قد تستغرق ساعتين.ويرى مراقبون أن إصرار ترامب على عدم قبول الهزيمة قد يدفع إلى حدوث انقسام داخل الحزب الجمهوري، حسبما أشارت وكالة أسوشييتد برس.