فيروس كورونا: مخاوف من تدهور الوضع الصحي في البلدان العربية مع تسارع انتشار الوباء

فرانس 24 -

يخشى المزيد من الدول العربية الانزلاق نحو وضع وبائي بفيروس كورونا يثقل كاهل أنظمتها الصحية.وحذر خبراء الصحة في لبنان من انهيار النظام الصحي ودعوا لفرض حجر منزلي جديد لثلاثة أسابيع للحد من انتشار الفيروس.أما في مصر فقد قرر مجلس الوزراء فرض التدريس عن بعد وتأجيل الامتحانات.وفي دول الخليج الست فاق عدد الإصابات المؤكدة ثلاثمئة وستين ألف حالة منذ بدء الجائحة، ومع انطلاق حملة التلقيح في السعودية انخفضت الإصابات إلى أقل من مئتي حالة وفتحت الحدود بعد إغلاقها على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.وفي تونس سجلت أعلى مستويات الإصابات منذ بداية الجائحة وتقرر الاستمرار في فرض حظر التجول والتنقل. بينما قالت الحكومة الجزائرية إنها اقتنت كميات من لقاح سبوتنيك في الروسي. وأعلنت السلطات المغربية عن اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي "سينوفارم" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني... فيديو