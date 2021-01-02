الجزائر.. مقتل جنديين اثنين و4 إرهابيين في اشتباكات

الأناضول -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل اثنين من جنودها و4 إرهابيين، السبت، في اشتباكات بولاية تيبازة التي تبعد نحو 90 كم غرب العاصمة.وقالت الوزارة في بيان، إنه "خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون بتيبازة، تمكنت قوة للجيش من القضاء على 4 إرهابيين بعد الاشتباك مع "مجموعة إرهابية خطيرة".وأضافت: "أثناء هذه العملية، استشهد الرقيب سعد الدين مباركي، والعريف أول عبدالحق قايد عيشوش".وأشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ على أسلحة خفيفة كانت بحوزة المجموعة الإرهابية.وتقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، بتعازيه لعائلتي العسكريين اللذين كانا "يجاهدان من أجل القضاء على الإرهاب الهمجي".ومنذ تسعينيات القرن الماضي تواجه قوى الأمن جماعات مسلحة، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال.