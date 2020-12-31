كورونا.. الجزائر تبرم صفقة لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

الأناضول -

أعلنت الحكومة الجزائرية توقيع أول صفقة لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، لمباشرة عملية التطعيم في يناير/ كانون الثاني القادم.وقال وزير الإعلام عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة، إن وزارة الصحة أبرمت عقدا مع الجهة المنتجة للقاح "سبوتنيك V" الروسي، وتمت مباشرة اتصالات من قبل معهد "باستور" الحكومي حول طريقة إتمام الصفقة.وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عقب اجتماع حكومي بحث الملف، أن المفاوضات جارية مع مخابر دولية أخرى لشراء اللقاح بكميات كافية، من أجل مباشرة عمليات التطعيم، في يناير المقبل.ولم يكشف المتحدث عن عدد الجرعات ولا القيمة المالية للصفقة.وقبل أسابيع، أعلنت الحكومة تشكيل لجنتين تقنيتين للتحضير لحملة التطعيم ضد كورونا، تضم الأولى خبراء صحة لدراسة اللقاح الأنسب في السوق، فيما تضم الثانية ممثلين لوزارتي الداخلية والصحة للنقل والتخزين.وقال عبد العزيز فايد، مدير الميزانية بوزارة الخزانة، لفضائية "الشروق نيوز" (خاصة)، الأربعاء، إنه تم "رصد 20 مليار دينار جزائري (حوالي 151 مليون دولار) لشراء اللقاح المضاد لكورونا".وأفاد بأن "الدفعة الأولى من اللقاح تقدر بنحو 500 ألف جرعة".وحتى مساء الأربعاء، سجلت الجزائر إجمالا 99 ألفا و311 إصابة بكورونا، بينها ألفان و751 وفاة، و66 ألفا و855 حالة تعاف.