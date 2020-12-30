يونايتد يؤكد نتائجه الإيجابية بفوز مثير على وولفر هامبتون

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه وولفر هامبتون بهدفٍ دون رد، الثلاثاء، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، عن طريق المهاجم ماركوس راشفورد، بتمريرة متقنة من البرتغالي برونو فيرنانديز.ويأتي هذا الفوز ليؤكد النتائج الإيجابية لفريق "الشياطين الحمر"، الذي حقق فوزه السابع في آخر عشر مواجهات خاضها في الدوري، مع تعادلين وهزيمة واحدة كانت أمام الآرسنال في الجولة السادسة.ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 30 ليصعد بذلك إلى المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ 32 نقطة.وبالمقابل، تكبد وولفرهامبتون الهزيمة الرابعة له في آخر ست جولات، ليتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.