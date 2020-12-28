اليابان تحظر دخول الأجانب من غير حاملي الإقامات

الأناضول -

أعلنت اليابان، الإثنين، حظر دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم، كإجراء وقائي على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.جاء ذلك بعدما سجلت البلاد 8 إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، والتي تم الكشف عنها لأول مرة منذ نحو أسبوع في بريطانيا.وأوضحت الحكومة اليابانية، في بيان، أن الحظر سيطبق على القادمين من كل البلدان "باستثناء حاملي حق الإقامة في اليابان"، حسبما نقلت وكالة "NHK News" المحلية.وأضافت أن حظر دخول الأجانب سيستمر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني، سوجا يوشيهيدي، إن القرار الجديد بشأن حظر دخول الأجانب هو "إجراء استباقي لحماية شعب اليابان".يشار أن نحو 20 دولة أبلغت عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.وخلال الأيام الماضية، أعلنت بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيها.كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 بالمئة، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.