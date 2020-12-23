     

آل ثاني يوجه دعوة للرئيس الجزائري لزيارة قطر

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 16:37 قراءة: 0 د, 41 ث
الأناضول - أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون المتواجد بألمانيا للعلاج قبل دعوة تلقاها من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لزيارة الدوحة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية واطلعت عليه الأناضول.


وقال البيان، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اطمأنّ من خلالها على حالته الصحية وتمنّى له دوام الصحة والعافية".

وأضاف البيان، أن "أمير قطر جدد دعوته للرئيس (الجزائري) لزيارة بلاده بعد تعافيه وعودته إلى أرض الوطن، فيما "قبل" تبون الدعوة، مقدما شكره لآل ثاني على "مشاعره النبيلة والأخوية".

وفي 13 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن تبون في كلمة وجهها للجزائريين، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا خضوعه لفترة نقاهة أوصى بها الأطباء.

وأكد الرئيس الجزائري الموجود بألمانيا منذ أسابيع أن عودته للبلاد ستكون بعد نحو أسبوعين.

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