فرنسا: مقتل 3 من الشرطة بالرصاص في وسط فرنسا إثر بلاغ عن عنف أسري

فرانس 24 -

ذكرت مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وجرح رابع برصاص أطلقه رجل في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء.وقتل رجال الشرطة برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أبلغ دركيان بأعمال عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.وتوفي احدهما متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية مكتب المدعي العام في كليرمون فيران الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.وأكد مصدر قريب من التحقيق أن "سبعة من أفراد القوات الخاصة على الأقل في الموقع واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظرا لخطورة الرجل".ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.فرانس24/ أ ف ب