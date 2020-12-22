بريطانيا.. 36 ألف إصابة بكورونا

الأناضول -

سجلت المملكة المتحدة، الثلاثاء، 36.804 إصابات بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق.وذكرت السلطات الصحية في بيان أنها رصدت 36 ألفا و 804 حالات لمصابين بكورونا في عموم المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو تقريبا ضعفي حصيلة الإصابات المسجلة الأسبوع الماضي.ووفق البيان فإن 691 توفوا بسبب الفيروس خلال اليوم الأخير، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ مايو / أيار الماضي.وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في المملكة المتحدة إلى مليونين و110 آلاف و314، فيما بلغت الوفيات 68 ألفا و307.ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات في وقت سجلت فيه بريطانيا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها أخطر من السلالة الأصلية، ولها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70%.