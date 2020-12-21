لأول مرة منذ العصور الوسطى.. "اقتران عظيم" بين المشتري وزحل

الأناضول -



وسيكون الاقتران أقرب ما يكون في ليلة الإثنين، في لحظة لم تتكرر منذ عام 1623

يشهد العالم، مساء الإثنين، ظاهرة فلكية نادرة يلتقي خلالها أكبر كوكبين في منظومتنا الشمسية؛ المشتري وزحل، ويبدوان كأنهما كوكب واحد في ظاهرة تعرف باسم "الاقتران العظيم" وتتزامن مع الانقلاب الشتوي.ويحدث الاقتران العظيم حين يتقاطع مسارا الكوكبين ويصبحان قريبين من بعضهما البعض لدرجة أنهما سيظهران في السماء كما لو أنهما يتلامسان، فيعطيان الانطباع بأنهما مندمجان ويسطعان ككوكب واحد.وسيكون الاقتران أقرب ما يكون في ليلة الإثنين، في لحظة لم تتكرر منذ عام 1623.وذكرت الرابطة الفلكية الأيرلندية، في بيان، أن "المشتري وزحل سيقتربان مرة أخرى من بعضهما البعض في عام 2080، ولكن سيكون من الصعب جدا رؤية ذلك لأنهما سيكونان في شفق الفجر".وبهذا الخصوص، قال إد بلومر عالم الفلك في مرصد غرينتش الملكي، في تصريح صحفي، "لا عجب أن علماء الفلك وهواة مشاهدة النجوم متحمسون للغاية هذه المرة.. إنها أكثر من فرصة .. تحدث مرة واحدة في العمر!".وأضاف أن "مشاهدة هذه الميكانيكا السماوية سلطت الضوء على العمليات الفيزيائية التي تقف وراءها ، ووضعت إطاراً لم يسمح فقط بفهم المزيد عن الكون، بل ساهم في تطورات علمية وابتكارات لا حصر لها هنا على الأرض".ويحدث اقتران المشتري وزحل مرة كل 19.6 سنة تقريبا، غير أن هذه المرة تحمل خصوصية، لأن اقتران 2020 سيكون الأقرب منذ أوائل القرن السابع عشر.