هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

الأناضول -

- الصواريخ استهدفت السفارة الأمريكية، دون وقوع إصابات بشرية وفق معلومات أولية

- لم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن الحادث ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية والسفارة الأمريكية بشأنه.

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن مجهولين أطلقوا الأحد صواريخ من نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، كانت تستهدف السفارة الأمريكية، دون وقوع إصابات بشرية، بحسب معلومات أولية.وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري للأناضول، إن 3 صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية، موضحا أنها سقطت على منطقة سكنية قريبة من السفارة.وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية تصدت لصاروخين آخرين وفجرتهما في الجو قبل سقوطهما على الأرض.وأشار المصدر إلى أن المعلومات الواردة لغاية الآن تفيد بوقوع أضرار مادية فقط، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف سفارة الولايات المتحدة.ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من تفجير عبوة ناسفة، الأحد، في رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف الدولي جنوبي العراق، ما تسبب بإصابة شخص وتضرر شاحنتين، وفق ما أبلغ مصدر أمني تحدث للأناضول.ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن الحادث ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية والسفارة الأمريكية بشأنه.ومنذ أواخر العام الماضي، تتعرض المنطقة الخضراء (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.وخفت وتيرة الهجمات إلى حد كبير وباتت نادرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أعلنت فصائل "المقاومة العراقية" إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.وتتهم واشنطن، الفصائل العراقية المقربة من إيران وعلى رأسها "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات.وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت ثمانية فصائل، عرفت عن نفسها باسم "المقاومة العراقية"، في بيان، باستهداف القوات الأمريكية على الأراضي العراقية بعد أن اعتبرتها "قوات احتلال".والفصائل الثمانية كلها مقربة من إيران، وهي: حركة عصائب أهل الحق، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإمام، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب الإمام علي، وسرايا عاشوراء، وسرايا الخراسان.