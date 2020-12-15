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بوتين يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية "

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 10:53 قراءة: 0 د, 51 ث
فرانس 24 - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك عقب تثبيت الهيئة الانتخابية فوزه رسميا.

وتمنى بوتين للرئيس الأمريكي المنتخب النجاح وقال "من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك"، وفق بيان صدر عن الكرملين.


وكان الرئيس الروسي بين آخر أبرز قادة العالم الذين فضلوا الانتظار قبل تهنئة بايدن، الذي ثبتت فوزه بشكل رسمي الهيئة الناخبة الاثنين رئيسا مقبلا للولايات المتحدة.

انتقادات

وسبق أن انتقد مسؤولون في موسكو، بمن فيهم رئيس هيئة الانتخابات في البلاد ووزير الخارجية، العملية الانتخابية الأمريكية التي وصفوها بأنها فوضوية ولا تمثل رغبة الشعب.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى بايدن، قال بوتين إن بلديهما "يتحملان مسؤولية خاصة حيال الأمن والاستقرار العالميين".

وأعرب عن ثقته بأنه بإمكان موسكو وواشنطن "رغم خلافاتهما، المساهمة حقا في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يشهدها العالم حاليا".

ويتوقع أن يتخذ بايدن موقفا أكثر تشددا حيال روسيا مقارنة بسلفه دونالد ترامب. وسبق أن انتقد بايدن سلفه خلال الحملة الانتخابية لـ"تقربه من العديد من المستبدين حول العالم، أولهم فلاديمير بوتين".

فرانس24/ أ ف ب

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