الولايات المتحدة: الهيئة الناخبة تثبّت فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

فرانس 24 -

ثبّتت الهيئة الناخبة الأمريكية مساء الإثنين فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ما زال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته فيها.ومع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، تمكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبايدن الذي سيصبح في 20 كانون الثاني/يناير الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة، سيدلي في وقت لاحق من مساء الإثنين بخطاب في مدينته ويلمنغتون بولاية ديلاويوقامت الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا بالمصادقة على نتائج انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل كل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا؛ وفاز المرشح الديمقراطي بـ 81,3 مليون صوت أو ما يعادل 51,3 بالمئة من الأصوات، مقابل 74,2 مليون صوت أي 46,8 بالمئة للرئيس الجمهوري.يذكر أن كبار الناخبين هم مسؤولون سياسيون محليون أو نشطاء أو شخصيات من المجتمع المدني أو أصدقاء للمرشحين.ومعظمهم غير معروف للجمهور الواسع، رغم مشاركة شخصيات وطنية في بعض الأحيان مثل هيلاري كلينتون التي خسرت أمام ترامب في انتخابات 2016 لكنها ستصوت الإثنين في نيويورك لتأكيد فوز الرئيس المنتخب بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس.فرانس24/ أ ف ب