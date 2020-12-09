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عماد بوخريص: معدلات الفساد زادت في عصر كورونا

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 13:25 قراءة: 0 د, 43 ث
الأناضول - تونس / شيماء المناعي - قال رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس عماد بوخريص، الأربعاء، إن "معدلات الفساد زادت في عصر تفشي فيروس كورونا" ببلاده.

جاء ذلك في تصريح على هامش المؤتمر الخامس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (حكومية)، الذي عقد بالعاصمة تونس تحت شعار "مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية: الرهانات والتحديات".


وقال بوخريص: "ظاهرة الفساد في تونس زادت في عصر كورونا (..) جميع الفاسدين يغتنمون الفرصة للثراء غير المشروع على حساب الوطن".

وتابع: "لقاحات كورونا ستكون قليلة العدد، وسيستغل الفاسدون ذلك للثراء وربح مزيد من المال"، مؤكدا اعتزامه مكافحة ظاهرة الفساد في تونس بصورة جدية ودون انتقاء أو تشهير.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت تونس إجمالا 105 آلاف و445 إصابة بكورونا، بينها 3 آلاف و668 وفاة، و80 ألفا و82 حالة تعاف.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلفا لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة"، التي تأسست عقب اندلاع الثورة التونسية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216579

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 13h 48m |           
كيف زادت؟ و من الفاسد؟ و بكم؟



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