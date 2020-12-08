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إعلام أمريكي: بايدن يختار "قائد غزو بغداد" وزيرا للدفاع

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 10:48 قراءة: 0 د, 57 ث
الأناضول - واشنطن -

الجنرال المتقاعد ذي الأصول الإفريقية لويد أوستن قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، دون تأكيد فريق بايدن لهذه الأنباء



أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد ذي الأصول الإفريقية، لويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع، وهو الذي قاد القوات الأمريكية لدخول العاصمة العراقية بغداد عام 2003.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أنّ "أوستن" سيكون أول وزير دفاع من أصحاب البشرة السمراء، في حالة التصديق على تعينه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشارت الوكالة إلى أن التصديق على ترشيح أوستن وزيرا للدفاع "ليس أمرا مؤكدا"، لافتة إلى أن نوابا وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم لهذه التسمية، كون مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات.

ويعتمد الكونغرس على قاعدة أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعدا منذ سبع سنوات على الأقل.

وبجانب قيادته للقوات الأمريكية عند غزو بغداد، ترأس أوستن القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) بين الأعوام 2013 و2016.

كما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بسحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.

ولم يعلن فريق بايدن، حتى صباح الثلاثاء، أي تفاصيل حول تسمية أوستن وزيرا محتملا للدفاع.

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