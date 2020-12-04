ماكرون يستقبل السيسي بباريس الإثنين

الأناضول -

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس، إيمانويل ماكرون، سيلتقي نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين 7 ديسمبر الجاري.جاء ذلك بحسب بيان صدر، مساء الخميس، عن قصر الإليزيه، والذي قال إن السيسي سيبدأ زيارة للعاصمة باريس، الأحد ولمدة يومين.وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتناول الطرفان خلال اللقاء، الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تركيا، وليبيا وشرق المتوسط.كما أشار البيان إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس.وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير/كانون ثان 2019، وزيارة أخرى أجراها السيسي لباريس في أكتوبر 2017.وفي وقت سابق الخميس، طالبت منظمات حقوقية دولية، الرئيس ماكرون، بالضغط على نظيره المصري بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان"، والإفراج عن المعتقلين "تعسفيا".جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 18 منظمة حقوقية دولية، بينها منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"رابطة حقوق الإنسان".وطالب البيان ماكرون "بالضغط على السيسي للإفراج عن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان اعتقلوا لأسباب تعسفية في مصر".وحذر البيان من أنه "إذا لم يفرج السيسي عن المدافعين عن حقوق الإنسان قبل زيارته إلى باريس، فإن العواقب ستكون مدمرة".وفي وقت سابق من الخميس، أيضًا، أطلقت السلطات المصرية، سراح 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.وجاء ذلك إثر حملة انتقادات دولية لتوقيف القياديين الثلاثة بالمبادرة (غير حكومية) من قبل الأمم المتحدة ودول عدة ومنظمات دولية وإقليمية حقوقية وصفها ناشطون بأنها "الأوسع" خلال السنوات الأخيرة.وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​