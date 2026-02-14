تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس
نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، في ملف فساد مالي شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقرّرت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 16 مارس المقبل.
ووفق معطيات ملف القضية، تتعلق الوقائع بشبهات فساد مالي وإداري في ما يخص الحصول على قروض بنكية.
