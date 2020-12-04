بعد تسلمه الرئاسة..بايدن يعتزم الإبقاء على فاوتشي في منصبه

الأناضول -

الدكتور أنطوني فاوتشي يعتبر عضواً مهماً في خلية عمل البيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من كبير خبراء الفيروسات بالولايات المتحدة، الدكتور أنطوني فاوتشي الاستمرار في وظيفته بعد تسلمه منصب الرئيس في 20 يناير/كانون ثانٍ المقبل.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس.وأشار الرئيس الديمقراطي في تصريحاته أنه طلب ذلك من فاوتشي الذي يعتبر عضواً مهماً في خلية عمل البيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).ويعتبر فاوتشي كذلك الشخصية الأبرز والأكثر ثقة عند الأمريكيين في ما يتعلق بفيروس كورونا، العمل كمستشار طبي رئيسي لفريق كورونا التابع للإدارة الجديدة.وأشار بايدن، إلى أنه سيحصل على لقاح كورونا وسيتناوله علناً، إذا قال فاوتشي إنه "أمن"، لينضم بذلك، إلى مواقف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، لمّح في نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، إلى نيته طرد فاوتشي من منصبه بحسب صحيفة الإنتدبندنت البريطانية.وعلى مدى الأشهر الماضية، ساءت العلاقة بين ترامب والخبير البارز في "خلية مكافحة كورونا"، لتبلغ ذروتها مع إجراء الأخير مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، حذّر فيها من "سير الولايات المتحدة في الاتجاه الخاطئ بشأن مكافحة كورونا".