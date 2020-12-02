الأولى عالميا.. بريطانيا توافق على استخدام واسع للقاح كورونا

الأناضول -

- اللقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية



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** أول لقاح مسجل لفيروس كورونا

** فعال بنسبة 95 بالمئة ضد الفيروس

وافقت بريطانيا، الأربعاء، على استخدام واسع للقاح كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتك" الألمانية التي شارك في تأسيسها العالم التركي أوغور شاهين.وأعلنت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، أن اللقاح المحتمل "BNT162b2" آمن للاستخدام على نطاق واسع، وفق تقرير أوردته قناة "بي بي سي".وبذلك باتت بريطانيا أول دولة توافق على لقاح محتمل لمكافحة كورونا، ومن المتوقع أن يبدأ تطعيم المجموعات ذات الأولوية في المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل.وكانت بريطانيا قد أبرمت سابقا اتفاقا مبدئيا لشراء 40 مليون جرعة من اللقاح.وأصبح اللقاح المحتمل القائم على "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (RNA المرسال)، أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تسجيله عالميا.ونجح اللقاح في الحصول على الموافقة إثر استكمال دراسات التطوير ما قبل السريرية والتجارب السريرية المكونة من 3 مراحل، خلال فترة قصيرة بلغت 10 أشهر.وعقب إجراء التجارب السريرية في ألمانيا للمرحلتين الأولى والثانية للقاح المحتمل الذي حصلت شركتا "فايزر" الأمريكية و "فوسون" الصينية على تراخيص إنتاجه، بدأت في 27 تموز / يوليو المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بمشاركة 30 ألف متطوع من العاملين بالقطاع الصحي في الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين.وفي 12 سبتمبر الماضي، تقدمت شركة "فايزر" بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لرفع عدد المشاركين في تجارب اللقاح إلى 44 ألف شخص.وفي 18 نوفمبر المنصرم، أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبلغت نسبة فاعلية اللقاح 95 بالمئة.وبعدها بيومين، تقدمت الشركتان بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، للحصول على إذن لاستخدام اللقاح.ووقعت "بيونتك" اتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، كما تعهدت واشنطن برصد مبلغ 1.95 مليار دولار لشراء 100 مليون جرعة من اللقاح.فيما وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقا مبدئيا مع الشركة، لشراء 300 مليون جرعة، واليابان لشراء 120 مليون جرعة.وفي نوفمبر، أعلنت تركيا أنها تجري مفاوضات لشراء 25 مليون جرعة من اللقاح المحتمل خلال أشهر الشتاء، منها مليون جرعة في ديسمبر/كانون الأول الجاري.وتخطط الشركة لإنتاج 100 مليون جرعة حتى نهاية العام الجاري، ونحو 1.3 مليار جرعة بنهاية 2021.