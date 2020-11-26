الرئيس الإسرائيلي سيستقبل وفدا من العائلة الحاكمة بالبحرين

الأناضول -

يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الخميس، وفدا من العائلة الحاكمة في البحرين.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس "يستقبل الرئيس رؤوبين ريفلين، في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس، اليوم، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين".وأضافت "يترأس الوفد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وهو رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي".وكانت إسرائيل ومملكة البحرين، قد وقعتا الشهر الماضي إعلانا بتطبيع العلاقات بين البلدين.