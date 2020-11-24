   Warda - لعبة الأيام  

بايدن يقدم وجوه إدارته وتصديق النتائج يتواصل وترامب يتمسك بالرفض

Video grab
Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 20:39 قراءة: 1 د, 18 ث
وكالات - استقبلت الولايات المتحدة اليوم الأول لعملية نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وتزامن ذلك مع إعلان التصديق على نتائج الانتخابات في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا اللتين فاز بهما بايدن، في حين أصرّ الرئيس دونالد ترامب على أن الأمر لم ينته بعد.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير اليوم الثلاثاء قدم بايدن للأميركيين الشخصيات الرئيسية التي رشحها لشغل مناصب السياسة الخارجية والأمن القومي في إدارته المقبلة، وقال "أقدم فريقا يحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا ويؤكد أن أميركا عادت"، وأضاف أن بلاده الآن "جاهزة لقيادة العالم".


وألقى المرشحون كلمات تحدثوا فيها عن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وتعهدوا بأداء مهامهم على أكمل وجه إذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينهم، كما تحدث بعضهم عن نشأتهم وعن آبائهم وأجدادهم من المهاجرين الذين قدموا من كوبا وروسيا.

والمرشحون هم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وأليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وأفريل هينس مديرة للمخابرات الوطنية، وليندا توماس غرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي، وجون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ.

وقال بايدن إنه يأمل أن يباشر مجلس الشيوخ على الفور عقد جلسات استماع للتصديق على فريقه.

من جهتها، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب خلال المؤتمر إن هذا الفريق جاهز لإعادة دور الولايات المتحدة الريادي في العالم، وأضافت أنه منذ انتخاب بايدن علموا أنهم ورثوا تحديات كبيرة، وأكدت أن الرئيس المنتخب "جمع فريقا عظيما يمكنه التعامل مع مختلف التحديات".

من جهتها، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب خلال المؤتمر إن هذا الفريق جاهز لإعادة دور الولايات المتحدة الريادي في العالم، وأضافت أنه منذ انتخاب بايدن علموا أنهم ورثوا تحديات كبيرة، وأكدت أن الرئيس المنتخب "جمع فريقا عظيما يمكنه التعامل مع مختلف التحديات".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215666



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 | 9 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
15°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1519°-1320°-1421°-1521°-16
  • Avoirs en devises
    21444,1

  • (24 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25400 DT        1$ =2,74446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 nov)   1065,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة