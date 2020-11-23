جو بايدن يسمي أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية في حكومته المقبلة

فرانس 24 -

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإثنين عددا من الشخصيات لحكومته المقبلة في 20 كانون الثاني/يناير، بينها أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية وآخرين من قدامى إدارة الرئيس السابق باراك أوباماوفي هذا السياق، سيكون وزير الخارجية السابق جون كيري (76 عاما)، في حال صادق مجلس الشيوخ على تسميته، موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف.كان بلينكن (58 عاما) مساعدا لوزير الخارجية بين العامين 2015 و2017 وسيخلف الجمهوري مايك بومبيو على رأس هذه الوزارة الأساسية. وهو يعد مدافعا شرسا عن تعددية الأقطاب وسيتصدى خصوصا للملف النووي الإيراني.وعلى رأس وزارة الأمن الداخلي، سمى بايدن للمرة الأولى الإسباني الأصل اليخاندرو مايوركاس (60 عاما) المولود في هافانا والذي سيشرف خصوصا على قضايا الهجرة.ومايوركاس مدع سابق مناهض للعنصرية، ويلم بشؤون الوزارة التي سيتولاها كونه كان مساعدا للوزير بين 2013 و2016.وقال بايدن في بيان أعلن فيه هذه التعيينات "أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول"، علما أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.وأضاف الرئيس المنتخب أن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون".كذلك، اختار بايدن أفريل هاينز (51 عاما) لتتولى إدارة الاستخبارات الوطنية، بحيث تنسق بين مختلف الوكالات الفدرالية النشطة في هذا المجال، مع الإشارة إلى أنها المرأة الأولى التي تتسلم هذه المسؤولية.وستكون الأمريكية من أصل أفريقي ليندا توماس غرينفيلد (68 عاما) التي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، سفيرة لدى الأمم المتحدة.وسمى بايدن أيضا مستشارا مقربا هو جايك سوليفن (43 عاما) ليكون مستشاره للأمن القومي.فرانس24/ أ ف ب