فايسبوك يكشف ان تونس ثاني بلد ساهم شبابه في دعم سلامة الموقع خلال 2020

كشف موقع فايسبوك ان الهند وتونس والولايات المتحدة الامريكية تصدر شبابها ومطوروها هذه السنة برنامج" bug bounty " الذي اطلقه الموقع منذ 10 سنوات. المخصص لتحسين الموقع ودعم سلامته.
ووفق موقع Successful Tunisia اكد فايسبوك انه وعلى مدى السنوات العشر الماضية ، انضم أكثر من 50000 باحث إلى bug bountyوحصل حوالي 1500 باحث من 107 دولة على مكافأة. انضم عدد منهم إلى فرق الأمان والهندسة في فايسبوك ويواصلون هذا العمل لحماية النظام الأساسي على الموقع.
وكان موقع الفايس بوك قد كرم طوال السنوات الماضية عدد من الشباب التونسي على غرار الشاب شرف الدين الحامدي، عبر جوائز مالية وارسال شهائد شكر لهم لمساهمته في اكتشاف ثغرات بالوقع ادت الى تحسينه .
ووفق موقع Successful Tunisia اكد فايسبوك انه وعلى مدى السنوات العشر الماضية ، انضم أكثر من 50000 باحث إلى bug bountyوحصل حوالي 1500 باحث من 107 دولة على مكافأة. انضم عدد منهم إلى فرق الأمان والهندسة في فايسبوك ويواصلون هذا العمل لحماية النظام الأساسي على الموقع.
وكان موقع الفايس بوك قد كرم طوال السنوات الماضية عدد من الشباب التونسي على غرار الشاب شرف الدين الحامدي، عبر جوائز مالية وارسال شهائد شكر لهم لمساهمته في اكتشاف ثغرات بالوقع ادت الى تحسينه .
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