رفض دعوى ضد "أرامكو" أمام محكمة أمريكية

الأناضول -

يتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم، بمدفوعات إيجار

أعلنت "أرامكو السعودية"، الأحد، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، برفض الدعوى المقامة من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية.وقالت "أرامكو" التي تعد أكبر شركة نفط في العالم في افصاح للبورصة المحلية اليوم، إن القضية تتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار.وأضافت: "يتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم، بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في السعودية".وترى الشركة أن موقفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم في الاستئناف، في حال قام المدعوون بالاستئناف للحكم الصادر.و"أرامكو السعودية" أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية بأكثر من 98 بالمئة.وطرحت الحكومة السعودية حصة من الشركة للاكتتاب في البورصة المحلية العام الماضي، في أكبر طرح أولي في العالم.