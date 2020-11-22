هزتان أرضيتان شرقي الجزائر إحداها بقوة 5 درجات

الأناضول -



مركز الهزتين جنوب غرب منطقة الحروش بمحافظة سكيكدة شرقي الجزائر، حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء

ضربت هزتان أرضيتان، الأحد، محافظة سكيكدة شرقي الجزائر، إحداها بقوة 5 درجات على مقياس ريختر .وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء (حكومي)، على موقعه، إن الهزة الأولى وقعت في حدود الساعة 4:53 (3:53 ت غ) بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، أما الثانية فكانت الساعة 6:17 (5:17 ت غ).ووفق ذات المصدر، فقد تم رصد مركز الهزتين جنوب غرب منطقة الحروش بالمحافظة.ولم يصدر أي بيان رسمي سواء من السلطات أو من إدارة الحماية المدنية حول آثار الهزتين، لكن نشطاء بشبكات التواصل الاجتماعي تناقلوا صورا تظهر تضرر بنايات في المنطقة، قالوا إنها من آثار الهزتين.يشار إلى أن أكبر زلزال عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة كان في مايو/ أيار 2003، حيث بلغت قوته 6.8 درجات، وخلف قرابة ألفي قتيل بالعاصمة ومحافظة بومرداس وسط البلاد.وكان المركز الوطني لرصد الزلازل، قد أكد في تقرير سابق له أن الشريط الساحلي للبلاد يعد منطقة نشاط زلزالي تشهد ما معدله 80 هزة أرضية شهريا لكن قوتها في حدود 4 درجات على مقياس ريختر.