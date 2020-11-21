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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فياريال ضد ريال مدريد

@realmadrid/twitter
Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 19:18 قراءة: 0 د, 26 ث
الأناضول - حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة فياريال ضد ضيفه ريال مدريد، السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ ريال مدريد المباراة بصورة مميزة، بعدما نجح الفريق في افتتاح باب التسجيل بهدف مُبكر، أحرزه المهاجم ماريانو دياز من رأسية جميلة عند الدقيقة الثانية.


واستحوذ فياريال على اللعب في الشوط الثاني من اللقاء، ليتمكن صاحب الأرض من تعديل النتيجة في الدقيقة 76، من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم جيرارد مورينو.

وبذلك، رفع فياريال رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني، فيما وصل ريال مدريد للنقطة 17 الرابع.



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