   Farid - أول همسة  

بريمن يفرض التعادل على بايرن ميونخ بهدفٍ لمثله ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني

@FCBayernEN/twitter
Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 17:50 قراءة: 0 د, 37 ث
الأناضول - تعثر بايرن ميونخ على ميدانه عقب تعادله مع ضيفه فيردر بريمن بهدفٍ لمثله، السبت، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

قدم البايرن شوط أول دون المستوى أنهاه متخلفًا بهدف لصالح بريمن، الذي افتتح باب التسجيل عن طريق متوسط ميدانه ماكسيميليانو أيغيستين في الدقيقة 45.


ودخل أصحاب الأرض الشوط الثاني من اللقاء مهاجمًا على أمل تعديل النتيجة، الأمر الذي تحقق عبر الجناح الفرنسي كينغسيلي كومان عند الدقيقة 62.

وبهذا، ظل بايرن ميونخ محافظًا على الصدارة برصيد 19 نقطة، في حين وصل فيردر بريمن للنقطة 11 في المركز الثامن

وفي باقي النتائج، سقط شالكه على ميدانه بهدفين دون رد أمام فولفسبورغ، وتغلب باير ليفركوزن على مضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدفين لهدف، في حين حسم التعادل الإيجابي بهدفًا لمثله مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه أوجسبورغ.

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