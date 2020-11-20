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ماكرون يتهم روسيا وتركيا بتنفيذ "استراتيجية معادية لفرنسا بإفريقيا"

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 19:44 قراءة: 0 د, 59 ث
الأناضول - باريس -

الرئيس الفرنسي ادعى أن "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها قادة أفارقة أحيانا، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار"



اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلا من روسيا وتركيا بتنفيذ "استراتيجية تهدف لتأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا".

وفي مقابلة مع مجلة "جون أفريك"، الجمعة، زعم ماكرون أن "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا".

وادعى الرئيس الفرنسي أن تلك القوى "تلعب على وتر (تأجيج) نقمة ما بعد حقبة الاستعمار (الفرنسي في إفريقيا)"، وفق تعبيره.

وأضاف: "ينبغي ألا نكون ساذجين، فالعديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مشاهد فيديو، والموجودون على وسائل الإعلام الفرنسية، يقبضون رواتب من روسيا أو تركيا".

وزعم ماكرون أن تصريحاته المتعلقة بالرسوم الكاريكاتيرية (المسيئة للإسلام) حُرفت من قبل الإخوان المسلمين وتركيا للتأثير على الرأي العام.

وقبل أسابيع، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبر وسائل إعلام، وتم عرضها على واجهات بعض المباني.

وحينها قال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" بدعوى حرية التعبير، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، عقب تصريحات أخرى زعم فيها أن "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215411

Mandhouj  (France)  |Vendredi 20 Novembre 2020 à 20h 03m |           
على فرنسا إعادة صياغة دورها الخارجي .. لا يمكن التعامل مع الحقبة الإستعمارية، إلا أساساً كجريمة ضد الإنسانية ... كما صرح الرئيس الفرنسي نفسه بأن الإستعمار جريمة ضد الإنسانية ، لكن لم يقم بأي مبادرة جادة تخدم هذا التصور للحقبة الإستعمارية .. كان ذلك ممكن و فرنسا لن تجد نفسها في هذه العزلة .. الكلام يطول ، و الرئيس ماكرون يجب أن ينظف حوله قبل كل شيء .. دون ذلك فرنسا ستخسر الكثير . و ستكون مسؤولياته ، لأن لما تصعب الحالة ، المستشارين سيذهبون .

Sarramba  (Italy)  |Vendredi 20 Novembre 2020 à 19h 55m |           
مخيبك يا صنعتي وقتلي نشوفك عند غيري



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