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"كاف" يعلن إقامة السوبر الإفريقي بالقاهرة

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 13:41 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل مباراة كأس السوبر القاري، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدل إقامتها بالدوحة.

وقال "كاف" في بيان: "بناء على التنسيق المشترك بين الاتحادين الإفريقي والقطري، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقرر عدم إقامة كأس السوبر 2020 في قطر، والتي كانت مقررة في الفترة بين 14 ـ 16 أغسطس/ آب 2020".


وأضاف "ستقام النسخة الـ 29 للسوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفيدرالية في القاهرة".

وسبق لاتحاد اللعبة الإفريقي الاتفاق مع نظيره القطري، على أن تستضيف الدوحة 3 نسخ من المسابقة التي تجمع بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية.

وأقيمت النسخة الأولى على الأراضي القطرية، وجمعت الترجي التونسي والرجاء المغربي، وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

فيما خسر الترجي اللقب العام الماضي لحساب الزمالك المصري الذي انتصر في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.

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