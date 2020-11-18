للمرة الثانية.. اختبار كورونا إيجابي لمحمد صلاح ومثله لاعب نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني

الأناضول -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، أن نتائج اختبار فيروس كورونا التي خضع لها نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جاءت إيجابية للمرة الثانية.وأفاد الاتحاد بأن حالة صلاح الصحية جيدة، وأنه قيد العزل في الوقت الراهن.ولن يتمكن صلاح من اللعب في مباراتي ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم 22 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم 25 من الشهر ذاته.وعلى صعيد متصل، جاءت نتائج اختبار فيروس كورونا التي خضع لها لاعب منتخب بلاده ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني إيجابية أيضا للمرة الثانية.والإثنين، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة النني بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده في توغو.