وصول أول وفد بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية إلى إسرائيل على متن رحلة لطيران الخليج

فرانس 24 -

وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل الأربعاء في أول رحلة طيران تجارية لشركة طيران الخليج إلى تل أبيب، بعد إقامة البلدين علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول.ويرأس الوفد، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.وذكر موقع فلايت رادار24 لتتبع حركة الرحلات الجوية أن رحلة طيران الخليج رقم جي.إف972، وهو رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، أقلعت من مطار المنامة صباحا متوجهة إلى تل أبيب.وكان مبعوث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، قال على تويتر إنه على متن الطائرة نفسها على رأس وفد أمريكي للبحرين وإسرائيل.وأقامت البحرين والإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووُقع في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر. وقال السودان في وقت لاحق إنه سيقيم علاقات رسمية مع إسرائيل.وتتزامن زيارة وزير الخارجية البحريني لإسرائيل مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وقال دبلوماسيان مطلعان على خطط الزيارة إن الوزيرين سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.فرانس24/ رويترز