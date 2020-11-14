ترامب يقول إن "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أي إدارة ستكون في البيت الأبيض

فرانس 24 -

اقترب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، مشيرا إلى أن "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أي إدارة ستكون في البيت الأبيض.وكان ترامب يتكلم خلال مؤتمر صحافي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض، وهو لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات.وقال: "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق". وأضاف: "مَن يدري أي إدارة ستكون (موجودة). أعتقد أن الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".وأعلنت وسائل إعلام أمريكية الجمعة أن الرئيس المنتخب جو بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن إلى 306.وكانت السلطات الانتخابية الأمريكية، وبينها خصوصا وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قد نفت الخميس وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.وأشارت هذه السلطات في بيان مشترك يتعارض مع ادعاءات الجمهوريين والبيت الأبيض إلى أن "انتخابات الثالث من تشرين الأول/نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي".فرانس24/ أ ف ب