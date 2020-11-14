بايدن يفوز في جورجيا وترامب في كارولينا الشمالية

الأناضول -

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية جورجيا، في انتخابات الرئاسة، فيما كسب منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ولاية كارولينا الشمالية المهمة في هذا الاستحقاق.وذكرت مراسلة الأناضول، نقلا عن إعلام أمريكي، أن النتيجة النهائية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية في كارولينا الشمالية، أظهرت فوز ترامب بالولاية إثر نيله 50 بالمئة من الأصوات، فيما حاز بايدن 48.6 بالمئة.وأضافت أن بايدن فاز بولاية جورجيا إثر حصوله على 49.52 بالمئة من الأصوات، مقابل 49.23 بالمئة لترامب.وبذلك ظفر بايدن بالرئاسة إثر حصده 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترامب.وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم ما يعرف بـ"كبار الناخبين"، وعددهم 538، باستثناء ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.ولكل ولاية عدد محدد من "كبار الناخبين" يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من "كبار الناخبين".وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.