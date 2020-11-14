ترامب: لقاح كورونا سيكون متاحا لكل أمريكي بحلول أفريل

الأناضول -

في أول كلمة له من البيت الأبيض منذ إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات وفق نتائج غير نهائية



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه "يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان بالولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان المقبل".وأضاف ترامب، في أول كلمة له من البيت الأبيض منذ إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات وفق نتائج أولية غير نهائية، أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".كما أشاد بشركة "فايزر" الأمريكية، التي لفت أنها "فاقت كل التوقعات"، وأعلنت أن "لقاحها فعال بنسبة 90 في المئة".وتابع ترامب قائلاً إنه "سيتم إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح وستوزع في كل الولايات باستثناء نيويورك لأن حاكمها لا يثق باللقاح".وأشار إلى أن "اللقاح سيوزع بسرعة على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى في مواجهة كورونا، أولا".وأعرب عن أمله في عودة الأمريكيين إلى المدارس والأعمال، مشيرا إلى أن "الإغلاق العام يكلف 50 مليار دولار".وقال "نفهم المرض بشكل جيد لكننا نرفض الإغلاق العام في البلاد".ونوّه أن "إدارته خلقت أكثر من 13 مليون وظيفة وكذلك خفض البطالة خلال أشهر".وتعتبر الولايات المتحدة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات في العالم مع نحو 242 ألف حالة من أصل أكثر من 10 ملايين إصابة.