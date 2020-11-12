تونس.. انطلاق رابع أيام ملتقى الحوار الليبي المباشر

الأناضول -

تتركز المباحثات على "التوافق بشأن مسودة خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرّئاسية"، وفق مراسل الأناضول.

شهدت العاصمة التونسية، الخميس، انطلاق رابع أيام مفاوضات ملتقي الحوار الليبي المباشر.ووفق مراسل الأناضول، تتركز مباحثات اليوم الرابع على "التوافق بشأن مسودة خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرّئاسية".ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا أُختيرُوا بإشراف أممي، يمثلون نوابًا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وأعيانَ وممثلينَ عن الأقاليم الثّلاثة (طرابلس وبرقة وفزّان).والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه سيتم إنجاز خارطة طريق للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهرًا.وأوضحت ويليامز أن الخارطة "ستوضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات العامة ومعالجة القضايا التي تهم اللّيبيين النازحين داخل ليبيا وخارجها".وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.