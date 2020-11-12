إدارة ترامب تعين متقاعدًا بالجيش مستشارًا لوزير الدفاع بالوكالة

الأناضول -

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب عينت العقيد المتقاعد بالجيش، دوغلاس ماكريغور مستشارًا أولًا لوزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميللر.وسائل الإعلام أوضحت أن تعيين ماكريغور، لم يتم بشكل رسمي، غير أن مصادر ذكرت لها أن تعيين العقيد المتقاعد في هذا المنصب جاء لقربه من الرئيس ترامب.يذكر أن ماكريغور محلل مهم سبق وأن أوصى بانسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.من جهة أخرى ، وبحسب بيانات غير رسمية ، يُشار إلى أن ترامب الذي لم يعترف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن ، بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، أقال غالبية كبار المسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع(البنتاغون) واستبدلهم بأسماء قريبة منه.والثلاثاء، استقال عدد من مسؤولي البنتاغون، بعد يوم واحد من إقالة الرئيس دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر.