الاتحاد الأوروبي يستعد لشراء 300 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا

فرانس 24 -





الترخيص مطلع 2021

اليابان وكندا وبريطانيا تقدم طلبيات للحصول على اللقاح

يستعد الاتحاد الأوروبي لشراء 300 مليون جرعة من لقاح شركتي "فايزر" و"بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا، الذي تم الإثنين الكشف عنه وقيل إنه لقاح "فعال بنسبة 90 %" في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 الذي يهدد البشرية.وتنوي "فايزر" التقدم بطلب ترخيص من الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بعد التحقق من سلامة اللقاح بحلول الأسبوع المقبل. وقال أليكس عازار وزير الصحة الأمريكي إن التوزيع بعد ذلك سيكون مسألة "أسابيع".ورجح الاتحاد الأوروبي أن يحصل اللقاح على ترخيص مطلع العام 2021 على ما أفاد مصدر أوروبي.وكانت المفوضية الأوروبية أبرمت مطلع أيلول/سبتمبر اتفاقا تمهيديا مع "بايونتيك" و"فايزر" لطلب 200 مليون جرعة من لقاحهما مسبقا، مع خيار شراء مئة مليون جرعة إضافية.وسبق للاتحاد الأوروبي أن وقع ثلاثة عقود للحصول على لقاحات محتملة مع الشركة السويدية البريطانية "استرازيناكا" وألأمريكية "جوسون أند جونسون" (وصولا إلى 400 مليون جرعة من كل واحدة منهما) فضلا عن الثنائي الفرنسي البريطاني سانوفي/غلاكسوسميثكلاين (300 مليون درعة).وقامت دول أخرى أيضا مثل اليابان وكندا وبريطانيا بطلبيات مع "فايزر". إلا أن منظمات غير حكومية تعرب عن قلقها منذ أشهر من استقطاب الدول الغنية للجرعات المتوافرة.وقال روبن غيتار الناطق باسم "أوكسفام" في فرنسا "اللقاح سيكون فعالا بنسبة 0 % للأشخاص الذي لا يملكون المال للحصول عليه".وأكدت "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية أن اللقاح الذي يؤخذ على دفعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، "فعال بنسبة 90 %" استنادا إلى نتائج تمهيدية لتجربة واسعة النطاق تجرى الآن ولم يكشف عنها بالتفصيل. وقد خفض اللقاح احتمال الإصابة بنسبة 90 % لدى المجموعة التي تلقته مقارنة بمجموعة تلقت عقارا وهميا.فرانس24/ أ ف ب