"تويتر" يجرد ترامب من لقب الرئيس الأمريكي

الأناضول -

أزالت إدارة الموقع لقب الرئيس الأمريكي من خانة التعريف الخاصة بدونالد ترامب واكتفت بمنصب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة..

جردت إدارة موقع "تويتر"، الأحد، دونالد ترامب من لقب الرئيس الأمريكي الذي كان مرافقا لخانة التعريف الخاصة به على المنصة لمدة 4 سنوات.جاء ذلك بعد ساعات من إعلان غالبية وسائل الإعلام الأمريكية، بينها "فوكس نيوز" الموالية لترامب، فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020.واكتفت إدارة "تويتر"، حاليا، بالتعريف بترامب على أنه "الرئيس الـ45 للولايات المتحدة".وفي الوقت ذاته، أقدم بايدن، على تغيير توصيفه في صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب "الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن (مع الإشارة إليها)، الأب والجد الفخور. مستعد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين".غير أن إقرارا رسميا من منصة تويتر بأن بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، لم يصدر حتى الساعة (8:10 ت.غ) من صباح الأحد.يشار أن "تويتر" كان من مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تفضيلا لدى ترامب، وكان يعتبره منصة لإعلان آرائه السياسية ومواقفه وحتى الكشف عن سياساته.وفي ديسمبر 2019، سجل ترامب رقما قياسيا في عدد التغريدات اليومية، وصل إلى حد 115 تغريدة في يوم واحد.وجاء سيل التغريدات بالتزامن مع ضغط اللجنة القضائية بمجلس النواب تجاه تصويت تاريخي للتصديق على مواد عزله.وفي المقابل، فرضت إدارة تويتر قبيل بدء الانتخابات الرئاسية للعام 2020، سياسات "صارمة" تجاه التغريد على منصتها، شملت ترامب الذي وصفت المنصة الكثير من تغريداته خلال الأيام الأخيرة بالـ"مضللة".وغرد ترامب كثيرا خلال الأيام الماضية مشككا في نتائج الانتخابات وتقارير فوز بايدن.