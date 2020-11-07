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"الصحة العالمية": كورونا يتحور لدى حيوانات "المنك" في 6 دول

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 16:49 قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، ظهور فيروس كورونا، لدى حيوانات المنك داخل مرافق مخصصة لتربيتها في 6 دول.

وبحسب بيان نشرته المنظمة، السبت، فإن الدول المعنية هي الدنمارك والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.


وأشارت المنظمة إلى أن الاختبارات أظهر تحوّر الفيروس في حيوانات المنك.

وفي وقت سابق، أعلنت الدنمارك أنها ستقتل حيوانات المنك التي يقدر عددها بنحو 15-17 مليونا على خلفية رصد تحوّر كورونا.

وأكّدت السلطات الدنماركية أن النوع المكتشف في هذه الحيوانات ينتقل إلى البشر وقد انتقل بالفعل إلى 12 شخصًا.

وذكرت أن النوع المتحور من فيروس كورونا سمي بـ"Cluster-5 virüs".



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