بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا "المتأرجحة" بفارق 5594 صوتًا

الأناضول -

كشفت آخر حصيلة لفرز أصوات الناخبين الأمريكيين، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري دونالد ترامب فيولاية بنسلفانيا المتأرجحة، بحسب "فوكس نيوز".وأفاد المصدر الجمعة، أن بايدن تقدم على منافسه ترامب في الولاية، بفارق 5594 صوتًا، في سباق الرئاسة.ويبقى هناك آلاف أوراق الاقتراع تنتظر الفرز، والتي سيكون لها الحسم في تحديد من يعتلي منصة البيت الأبيض خلال الولاية المقبلة.ويحتاج بايدن لستة أصوات في المجمع الرئاسي لحسم فوزه بالانتخابات، حيث حصل حتى الآن على 264، فيما حصل ترامب على 214.وفي حال حسم بايدن فوزه في بنسلفانيا التي تحظى بـ 20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابات، فإنه بذلك يكون كسب رئاسة الولايات المتحدة.