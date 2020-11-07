   Om Kalthoum - أهات  

كورونا.. إصابات العالم تتخطى 50 مليونا

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 20:47 قراءة: 0 د, 31 ث
الأناضول - تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، مساء السبت، حاجز الـ 50 مليون إصابة.

وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد احصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 50 مليونا و7 آلاف و474.


وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بواقع 10 ملايين و111 ألفا و555 إصابة.

وجاءت في المرتبة الثانية الهند بـ8 ملايين و497 ألفا و319، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 5 ملايين و636 و181.

والمرتبة الرابعة حلت روسيا بمليون و753 ألفا و836، ثم فرنسا خامسة بمليون و661 ألفا و853.

فيما وصل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى مليون و253 ألفا و696، وحالات الشفاء إلى 35 مليونا و445 ألفا و793.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 200949

Slimene  (France)  |Dimanche 03 Mai 2020 à 16h 33m |           
@ Abouhamza.الكورونا عدالة؟الجوامع تسكرت والحج ممنوع ربما لسنوات عديدة من الآن.الكورونة ضعفت البلدان الفقيرة منها البلدان العربية ولم تضعف إسراءيل ولا أمريكا.آلكورونا أضعفت الطبقة الفقيرة في كل البلدان وستسبب في المجاعة في عدة بلدان فقيرة.تونس لا تقدر الوقوف من دون الإعانات من البنك العالمي وأوروبا.وين ترى فيها العدالة؟

Abouhamza  (South Africa)  |Dimanche 03 Mai 2020 à 14h 12m |           
لم ارى عدلا اكبر من عدالة كورونا لقد انتقم من جلادي الفلسطينيين كل حسب جرائمه بداية من امريكا وحلفائها الاوروبيين وان الله المتذيلين والمتصهينين العرب ولا ننسى اسرائيل التي تمثل الالة الحربية والسوط الجرح لامريكا وخنازير الجزيرة
والله يمهل ولا يهمل

Slimene  (France)  |Dimanche 03 Mai 2020 à 13h 41m |           

Goldabdo  (Tunisia)  |Dimanche 05 Avril 2020 à 10h 40m |           
منذ بداية السنة اي في ثلاثة اشهر توفي خمسة عشرة مليون بشر منهم فقط ثلاث و ستون الف بكورونا.



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