كورونا.. إصابات العالم تتخطى 50 مليونا

الأناضول -

تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، مساء السبت، حاجز الـ 50 مليون إصابة.وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد احصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 50 مليونا و7 آلاف و474.وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بواقع 10 ملايين و111 ألفا و555 إصابة.وجاءت في المرتبة الثانية الهند بـ8 ملايين و497 ألفا و319، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 5 ملايين و636 و181.والمرتبة الرابعة حلت روسيا بمليون و753 ألفا و836، ثم فرنسا خامسة بمليون و661 ألفا و853.فيما وصل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى مليون و253 ألفا و696، وحالات الشفاء إلى 35 مليونا و445 ألفا و793.