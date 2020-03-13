ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

Vendredi 13 Mars 2020



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الأناضول

الرئيس الأمريكي قرر فتح تمويل لحالة الطوارئ بـ50 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، "حالة الطوارئ الوطنية" في عموم البلاد بسبب فيروس "كورونا".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض إثر تصاعد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة.واعتبر ترامب أن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة حالت دون التفشي السريع للفيروس.وتطرق إلى تصريح منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا أصبحت البؤرة الجديدة لـ"كورونا".وقال: "أُعلن بشكل رسمي حالة الطوارئ الوطنية"، مضيفا أنه تم فتح تمويل لحالة الطوارئ بقيمة 50 مليار دولار.وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا "كورونا" في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.