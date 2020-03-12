Jeudi 12 Mars 2020



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تونس بلد ليس معزول عن العالم بل نحن قلب الكرة الأرضية بحكم الجغرافيا و موقعنا كبوابة البحر الأبيض المتوسط لهذا و بعيدا عن التخويف و التهويل من المنتظر جدا أن الوضع سيزداد حدة بتكاثر حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تعتبر مقاومته ليست فقط مسؤولية الدولة بل هي وحدة وطنية صماء و ملحمة لا تقل قيمة عن مجابهة عدو غاشم كالإرهاب أو محتل غاصب و عليه على جميع مكونات المجتمع الوطني و المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة الاستعداد لخوض معركة دحر كورونا السيء الذكر عن أرض تونس.على جميع الأحزاب و الفرقاء السياسيين الابتعاد عن التوضيف السياسي في الحرب على فيروس كورونا و عدم الاسترزاق و الاستثمار على حساب صحة المواطن التي تعتبر بمثابة الأمن القومي.على كل أصحاب المصحات الخاصة و المراكز الاستشفائية في كامل الجمهورية الاستعداد لدعم مجهود الدولة في الحرب على كورونا و جعل المصحات تحت ذمة وزارة الصحة و اعتبارها مرفق عمومي بعيدا عن منطق الربح لأن الوطن و المواطن هما رأس مال الدولة الأساسي و أن كل خسارة ممكن تعويضها إلا المواطن لا يعوضجيشنا الوطني الحماية المدنية كل الأسلاك الأمنية هم الان في حالة استنفار قصوى إستعدادا لحماية الوطن و المواطن من فيروس كوروناو تبقى مسؤولية و وعي المواطن هي الأساس بالتقيد و الانضباط لتعليمات وزارة الصحة و كل الأسلاك الطبية و الشبه الطبية و اتباع جميع النصائح بعيدا عن التهور و اللامبالاةحفظ الله تونس من شر الوباءحفظ الله البلاد و العباد من شر الوباء