   Abdelhalim Hafed - مدّح القمر  

الحرب على كورونا‎

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
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خالد الهرماسي

تونس بلد ليس معزول عن العالم بل نحن قلب الكرة الأرضية بحكم الجغرافيا و موقعنا كبوابة البحر الأبيض المتوسط لهذا و بعيدا عن التخويف و التهويل من المنتظر جدا أن الوضع سيزداد حدة بتكاثر حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تعتبر مقاومته ليست فقط مسؤولية الدولة بل هي وحدة وطنية صماء و ملحمة لا تقل قيمة عن مجابهة عدو غاشم كالإرهاب أو محتل غاصب و عليه على جميع مكونات المجتمع الوطني و المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة الاستعداد لخوض معركة دحر كورونا السيء الذكر عن أرض تونس.


على جميع الأحزاب و الفرقاء السياسيين الابتعاد عن التوضيف السياسي في الحرب على فيروس كورونا و عدم الاسترزاق و الاستثمار على حساب صحة المواطن التي تعتبر بمثابة الأمن القومي.

على كل أصحاب المصحات الخاصة و المراكز الاستشفائية في كامل الجمهورية الاستعداد لدعم مجهود الدولة في الحرب على كورونا و جعل المصحات تحت ذمة وزارة الصحة و اعتبارها مرفق عمومي بعيدا عن منطق الربح لأن الوطن و المواطن هما رأس مال الدولة الأساسي و أن كل خسارة ممكن تعويضها إلا المواطن لا يعوض

جيشنا الوطني الحماية المدنية كل الأسلاك الأمنية هم الان في حالة استنفار قصوى إستعدادا لحماية الوطن و المواطن من فيروس كورونا

و تبقى مسؤولية و وعي المواطن هي الأساس بالتقيد و الانضباط لتعليمات وزارة الصحة و كل الأسلاك الطبية و الشبه الطبية و اتباع جميع النصائح بعيدا عن التهور و اللامبالاة

حفظ الله تونس من شر الوباء

حفظ الله البلاد و العباد من شر الوباء

  
  
  

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