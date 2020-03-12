كورونا.. الجزائر تعلق الرحلات الجوية مع المغرب مؤقتا

Jeudi 12 Mars 2020



قراءة: 0 د, 28 ث





الأناضول

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، تعليق كافة الرحلات الجوية مع المملكة المغربية مؤقتا باتفاق مع الرباط كإجراء وقائي من فيروس كورونا.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية "تقرر مساء الخميس، وباتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية، وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا".وفي وقت سابق، علقت الجزائر الرحلات سابقا مع الصين وإيطاليا التي انتشر فيها الفيروس.وسجلت الجزائر، الخميس، حالتي وفاة بكورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 26 حالة، بحسب وزارة الصحة.