   Abdelhalim Hafed - مدّح القمر  

كورونا.. الجزائر تعلق الرحلات الجوية مع المغرب مؤقتا

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 28 ث

الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله -

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، تعليق كافة الرحلات الجوية مع المملكة المغربية مؤقتا باتفاق مع الرباط كإجراء وقائي من فيروس كورونا.


وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية "تقرر مساء الخميس، وباتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية، وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا".
وفي وقت سابق، علقت الجزائر الرحلات سابقا مع الصين وإيطاليا التي انتشر فيها الفيروس.

وسجلت الجزائر، الخميس، حالتي وفاة بكورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 26 حالة، بحسب وزارة الصحة.

  
  
  

festival-abf16158db2222b32b23b5f870feb569-2020-03-12 22:18:38






0 de 0 commentaires pour l'article 199694



En continu

الجمعة 13 مارس 2020 | 18 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
11°
 24° % 87 :الرطــوبة
تونــس 11°
1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1119°-1118°-1021°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Abdelhalim Hafed - مدّح القمر
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199694|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires