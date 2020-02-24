بنك أوف أمريكا يتوقع 62 دولارا سعرا لخام برنت في 2020

Lundi 24 Février 2020



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الأناضول

- توقع بنك "أوف أمريكا جلوبال"، الإثنين، بلوغ سعر برميل برنت في المتوسط 62 دولارا في 2020، بدعم الانخفاضات الطوعية وغير الطوعية في إمدادات "أوبك".لكن البنك أشار إلى انخفاضات مؤقتة في الأسعار خلال الربع الأول 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد"، وسط قيود نفذتها عديد دول العالم لمنع تفشيه على أراضيها.وتوقع البنك، في تقرير له، أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 50-70 دولارا للبرميل حتى 2025.كانت عقود النفط الآجلة وسعت من خسائرها في جلسة اليوم، بعد تراجع أسعار الخام بأكثر من 4 بالمئة، وسط إجراءات متسارعة من دول العالم لمنع تفشي فيروس "كورونا الجديد" على أراضيها.ونفذت بلدان كالعراق والكويت وتركيا والأردن وإسرائيل وبلدان في الاتحاد الأوروبي، إجراءات وقيود على حدودها؛ لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها من خلال مواطني بلدان تفشى فيها الفيروس كالصين وكوريا الجنوبية وإيران.وبحلول الساعة (14:40 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4.49 بالمئة أو 2.60 دولارا إلى 55.31 دولارا للبرميل.وتجتمع (أوبك+)، في 5 مارس/آذار المقبل؛ لبحث خطوات تواجه فيها خفض أسعار النفط وتقليل المخزونات العالمية، تجنبا لهبوط أكبر خلال الفترة المقبلة، مع ظهور بوادر تخمة حادة في المعروض.ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار المقبل.وأشار البنك إلى توقعات نمو إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والسوائل من 17.3 مليون برميل يوميا في 2019 إلى 20.9 مليون برميل يوميا في 2025.