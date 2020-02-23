أمير قطر يبدأ زيارة رسمية للأردن في مستهل جولة عربية

Dimanche 23 Février 2020



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الأناضول

الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

وصل أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، في مستهل جولة عربية له، تشمل تونس والجزائر.جاء ذلك وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان تلقت الاناضول نسخة منه.كان في استقبال أمير قطر، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان، العاهل الأردني عبد الله الثاني.وحسب البيان، "يجري الملك عبد الله مع الأمير تميم، مباحثات، تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة".ويرافق أمير قطر، في الزيارة، وفد رفيع المستوى، كما كان في استقباله عدد من الأمراء وكبار المسؤولين في المملكة.وتعد زيارة أمير قطر إلى الأردن هي الأولى، منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو 3 سنوات، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين العام الماضي.وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.وسحبت عمان سفيرها من الدوحة تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر.كما عينت قطر في 29 أغسطس/ آب 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرًا لها في عمان.وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها لقطع علاقتها مع قطر، بحسب مراقبين.