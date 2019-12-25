الرئيس التركي أردوغان يصل تونس في زيارة عمل

Mercredi 25 Decembre 2019



الأناضول

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة.وفي تصريح مقتضب للأناضول، قالت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، إن "الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بمطار قرطاج".وسيكون للرئيس التركي جلسة عمل مع نظيره التونسي.يشار إلى أن الرئاسة التونسية لم تعلن سابقا عن موعد الزيارة أو موضوعها.ويرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.