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الرئيس التركي أردوغان يصل تونس في زيارة عمل

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
الأناضول - تونس/ يسرى ونّاس

حسب تصريح رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال للأناضول.



وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة.



وفي تصريح مقتضب للأناضول، قالت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، إن "الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بمطار قرطاج".

وسيكون للرئيس التركي جلسة عمل مع نظيره التونسي.



يشار إلى أن الرئاسة التونسية لم تعلن سابقا عن موعد الزيارة أو موضوعها.

ويرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.




  
  
     
  

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5 de 5 commentaires pour l'article 194970

Bensa94  (France)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 12h 42m |           
Erdogan cherche l’intérêt de son pays
Il est venu pour informer la Tunisie qu’il va déclencher la guerre entre les frères libyens
Il y’a un grand projet de ventes d’armes à la Libye.
La Turquie a des usines de fabrication d’armes en commun avec Israël.
Il veut livrer ces armes par le port de zarzis
Et récupérer le pétrole libyen à bas prix comme il l’a fait pour la Syrie,
C’est le peuple libyen qui paye la facture
Il faut que la Tunisie refuse cette guerre et intervienne pour concilier les frères libyens et non pour soutenir Erdogan dans cette sale guerre
L’intérêt de la Tunisie avant l’intérêt de la Turquie qui cherche à écouler ces armes

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 12h 29m |           
الوضع في ليبيا خطير جدا والروس وعديد الدول تريد اقتسام الكعكة واذا بقية الحالة كما هي فستكون مثل سوريا وكل الدول تريد ولا تريد حل اي يريدون اهل البلد في اقتتال بينهم.
اللهم انصر الحق على الباطل

Bokbok  (Tunisia)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 12h 15m |           
الخيانة والغدر والخراب لا يأتي إلا من أبناء البلد كما قال الزعيم بورقيبة لا نخاف على تونس إلا من أبنائها.. ولهذا فالخوف كل الخوف من الداخل

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 11h 54m |           
تونس تركيا خط تعاون يمكن اثراءه أكثر .
زيارة ميمونة.

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 11h 53m |           
ربي يستر ..زيارة مفاجاءة ومع الدفاع والاستخبارات .. انشاء الله خير حتي واني استشعر تفطن تركيا الي مخططات تستهدف تونس ومن خلالها ليبيا ...الي يريد بتونس شر اللاهم اجعل كيده في نحره ايا كان تونسي او مصري أو ليبي أو اماراتي أو سعودي..



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