ترامب يعتبر التصويت المرتقب في مجلس النواب على اتهامه بهدف عزله ''محاولة انقلاب''

Mercredi 18 Decembre 2019



فرانس 24

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أن المجلس سيصوت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.وفي رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين، قالت بيلوسي إن "مجلس النواب سيمارس غدا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".في المقابل، اعتبر ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أن التصويت المرتقب في مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".وعقب أقل من ثلاثة أشهر على القضية الأوكرانية، سيصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".ودارت مناقشات حامية الثلاثاء في جلسة للجنة نيابية أثناء وضعها اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامي الذي سيتم التصويت عليه صباح الأربعاء.وتضمنت رسالة بيلوسي أيضا "للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون".وتابعت "عندما يجتمع المجلس غدا صباحاً للتصويت على القرار الاتهامي، أحض كلا منكم على الانضمام إلي في قاعة المجلس. ناخبونا يعلقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا وأن نمضي قدما بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".وبالنظر إلى الأكثرية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، فقد يكون ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.ومن غير المرجح أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ نظرا إلى أن الأكثرية فيه من الجمهوريين.وجاءت رسالة بيلوسي بعيد ساعات على اتهام ترامب رئيسة مجلس النواب بـ"تقويض الديمقراطية". حيث كتب ترامب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة (...) فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأمريكية"، مضيفا "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".وأضاف الرئيس الأمريكي أن التهمة الأولى "باطلة تماما، لا قيمة لها ومن إنتاج خيالك". وأكد ترامب أن حديثه مع زيلينسكي كان "بريئا تماما"، مشددا على أنه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.وإذ وصف ترامب التهمة الثانية أي "عرقلة عمل الكونغرس" بأنها "عبثية وخطيرة"، خاطب بيلوسي قائلا "أنت غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".فرانس 24/ أ ف ب