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ماكرون يدعو السلطات الجزائرية إلى ''الحوار مع الشعب'' وتبون يعزف عن الرد

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
فرانس 24 - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقد في نهاية قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية إلى بدء "حوار" مع الشعب الجزائري.

وقال الرئيس الفرنسي "أخذت علما بالإعلان الرسمي عن فوز تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الدورة الأولى"، مشددا على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".


ومن جهته، عقد الرئيس الجزائري الجديد مؤتمرا صحفيا في العاصمة الجزائرية وردا على سؤال أحد الصحفيين حول عدم تهنئة ماكرون له على فوزه، أجاب "هو حر يسوق البضاعة التي يحب في بلاده وأنا انتخبني الشعب الجزائري ولا أعترف إلا بالشعب".

وتأتي دعوة ماكرون عقب إعلان انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في اقتراع رفضه محتجو الحراك الشعبي وخرجوا في مظاهرات منددة.

فرانس24/ أ ف ب




  
  
     
  

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