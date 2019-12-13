مدرب الهلال السعودي: مواجهتنا للترجي التونسي بمثابة نهائي لمونديال الأندية

Vendredi 13 Decembre 2019



الأناضول

- يرى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، أن مباراة فريقه غدًا السبت أمام الترجي الرياضي التونسي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر تعتبر بمثابة نهائي.وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال لوشيسكو "مباراتنا غدًا مع الترجي نهائية لخروج المغلوب من المنافسة".وأضاف "الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق يضم نوعيات فنية في جوانب أخرى من اللعبة، لكن هذا لا يعني أننا نعرف نتيجة مباراة الغد".وأوضح المدرب الروماني، "سنخوض منافسات البطولة بنفس الروح التي خضنا بها مباريات دوري أبطال آسيا، الجميع لديه حماس ورغبة وإصرار في التأهل للمربع الذهبي للبطولة".وتابع تصريحاته بالقول "الخبرة مهمة جدًا على هذا المستوى وفي هذا النوع من البطولات، لكن من المهم أيضًا الحماس والتنظيم ".واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول "أتوقع مباراة صعبة،، الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق نحب السيطرة على المباريات، والنتيجة ستحسمها التفاصيل".